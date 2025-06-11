В Самаре рынок на улице Солнечной признали незаконным по решению суда

В Самаре признали незаконным рынок, расположенный напротив дома № 5 по улице Солнечной. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Иск в отношении муниципального учреждения «Служба сопровождений операций с имуществом» и ООО «Эльбрус» был подан прокуратурой. Прокуратура потребовала признать недействительным договор о благоустройстве территории и вернуть в законное владение два земельных участка, размеры которых составляют 343,4 и 357,4 квадратных метра. Суд удовлетворил требование прокуратуры, вынеся соответствующее решение 6 июня. У сторон есть право обжаловать это решение в апелляционном суде, сообщает «КП-Самара».