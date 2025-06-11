В российских магазинах резко подорожала мойва

По сведениям «Коммерсанта», ссылающегося на данные «Нацрыбресурса», оптовая цена атлантической мойвы в центральной части России к 8 июня составила 210 рублей за килограмм, показав рост в 2,88 раза за год. Только за минувшую неделю стоимость подскочила на 5%.
В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) причину удорожания усматривают в дефиците, возникшем вследствие остановки промысла мойвы в Баренцевом море. Российско-норвежская комиссия по рыболовству установила нулевые квоты на текущий сезон для сохранения нерестовых запасов.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что в прошлом году добыча мойвы велась интенсивно: из выделенных 78,2 тыс. тонн освоили 51,7 тыс. тонн. По его оценке, оптимальный ежегодный объем вылова в Баренцевом море составляет 30−35 тыс. тонн.
В Росрыболовстве уточняют, что на Дальнем Востоке также ведется лов мойвы, однако масштабы добычи значительно скромнее. В текущем году выловили лишь 2,3 тыс. тонн, хотя основной сезон приходится на весну.
Согласно данным АСРФ, складские запасы мойвы в России практически исчерпаны, что спровоцирует дальнейший рост розничных цен. Импортные поставки не смогут полностью компенсировать нехватку, а их стоимость окажется существенно выше. Руководитель ассоциации Александр Фомин допускает продление запрета на промысел мойвы в Баренцевом море до конца 2026 года.
Ранее сообщалось, что значительные объемы мойвы, вылавливаемые Норвегией, используются для производства кормов для лосося, в то время как для России эта рыба является важным продуктом питания, однако РФ не имеет квоты на ее добычу.
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