Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35

«В запросе министерства обороны на закупки, направленном в конгресс на этой неделе, указано 24 самолета, что меньше прошлогоднего прогноза в 48 самолетов», — пишет агентство.
Оно отмечает, что более низкая цель по закупке истребителей может объясняться стремлением главы Пентагона США Пита Хегсета сократить расходы на оборону на 8% за пять лет.
Агентство подчеркивает, что план по закупке F-35 может вновь поменяться в ходе его рассмотрения в конгрессе, где есть много сторонников Lockheed Martin.
Теперь ВВС США, по данным агентства, планируют запросить 3,5 миллиарда долларов на приобретение F-35 и еще 531 миллион долларов на закупку комплектующих для них.