Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, теперь минобороны США хочет приобрести в два раза меньше этих самолетов, чем планировало ранее, передает агентство Bloomberg.

Источник: AP 2024

«В запросе министерства обороны на закупки, направленном в конгресс на этой неделе, указано 24 самолета, что меньше прошлогоднего прогноза в 48 самолетов», — пишет агентство.

Оно отмечает, что более низкая цель по закупке истребителей может объясняться стремлением главы Пентагона США Пита Хегсета сократить расходы на оборону на 8% за пять лет.

Агентство подчеркивает, что план по закупке F-35 может вновь поменяться в ходе его рассмотрения в конгрессе, где есть много сторонников Lockheed Martin.

Теперь ВВС США, по данным агентства, планируют запросить 3,5 миллиарда долларов на приобретение F-35 и еще 531 миллион долларов на закупку комплектующих для них.