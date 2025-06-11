В Уфе новостройки чуть подешевели в мае.

Количество объявлений о продаже новых уфимских квартир бизнес- и элит-класса увеличилось в мае на 12,9% и 1,9%, выяснили в «Яндекс. Недвижимости». Средняя цена 1 кв. м таких квартир выросла за месяц на 2% до 203 тыс. руб. Средняя площадь квартиры бизнес-класса составила 53,3 кв.м, а медианная цена в этом сегменте — 10,6 млн руб.