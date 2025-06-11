В Уфе новостройки чуть подешевели в мае.

Ситуация на рынке новостроек в мае: он не растёт и не падает, ипотека сократилась, но «умирать» даже близко не собирается, резюмируют эксперты платформы «Мир квартир».
Аналогичная картина наблюдается в Уфе: «квадрат» нового жилья потихоньку, но неуклонно дорожает, а медианная стоимость квартир, периодически отступая, стремится к уровню 7,7 млн руб.
В Уфе за минувший месяц квадратный метр строящегося жилья подрос ещё на 0,7% до 172,8 тыс руб. (в апреле — 171,6 тыс. руб.).
Цена средней квартиры эконом- и бизнес-класса составила чуть более 7,67 млн руб. (в апреле — 7,69 млн руб.).
Напомним, в марте средняя уфимская новостройка стоила 7,64 млн руб., а «квадрат» — 168 тыс. руб.
Количество объявлений о продаже новых уфимских квартир бизнес- и элит-класса увеличилось в мае на 12,9% и 1,9%, выяснили в «Яндекс. Недвижимости». Средняя цена 1 кв. м таких квартир выросла за месяц на 2% до 203 тыс. руб. Средняя площадь квартиры бизнес-класса составила 53,3 кв.м, а медианная цена в этом сегменте — 10,6 млн руб.