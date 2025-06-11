В Волгограде ищут специалистов на зарплату в полмиллиона

В Волгоградской области назвали самые высокооплачиваемые предложения от работодателей в начале июня. В топ-3 дорогих вакансий попали специалист по информационной безопасности, директор по строительству и директор агропромышленного комплекса. Этим сотрудникам за их знания, опыт и компетенции готовы предложить зарплату от 300−500 тысяч в месяц, сообщает служба исследований hh.ru.
На зарплату в полмиллиона в Волгограде ищут специалиста по информационной безопасности. Работодатель готов рассмотреть на это должность специалиста с профильным высшим образованием, опытом работы в этой сфере не мене 3 лет, а также знающим, как обеспечить защиту информационных активов компании, как предотвратить киберугрозу, как реагировать на инциденты ИБ, разрабатывать и внедрять политику, регламент и меры защиты данных.
На втором месте вакансия директора по строительству, сотруднику готовы платить 300 тысяч в месяц, при это у него должен быть опыт управления строительно-монтажными работами на объектах промышленного строительства, опыт руководящей работы, опыт согласования и реализации календарно-сетевого графика строительства. Также уже не первый месяц в Волгоградской области на зарплату в 300 тысяч ищут директора агропромышленного комплекса.