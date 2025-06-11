В Волгограде ищут специалистов на зарплату в полмиллиона

На зарплату в полмиллиона в Волгограде ищут специалиста по информационной безопасности. Работодатель готов рассмотреть на это должность специалиста с профильным высшим образованием, опытом работы в этой сфере не мене 3 лет, а также знающим, как обеспечить защиту информационных активов компании, как предотвратить киберугрозу, как реагировать на инциденты ИБ, разрабатывать и внедрять политику, регламент и меры защиты данных.