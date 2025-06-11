Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий на Кубани в начале июня

Так, больше всего в Краснодаре готовы платить коммерческому директору. В вакансии указана зарплата от 400 тысяч рублей на руки. От сотрудника требуются опыт работы не менее 3 лет в пивной отрасли, высшее образование, умение разрабатывать и реализовывать коммерческие стратегии. Коммерческий директор должен выполнять стратегическое планирование, развивать бизнес и управлять продажами.