Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий на Кубани в начале июня. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
Так, больше всего в Краснодаре готовы платить коммерческому директору. В вакансии указана зарплата от 400 тысяч рублей на руки. От сотрудника требуются опыт работы не менее 3 лет в пивной отрасли, высшее образование, умение разрабатывать и реализовывать коммерческие стратегии. Коммерческий директор должен выполнять стратегическое планирование, развивать бизнес и управлять продажами.
Второе место занимает вакансия заместителя директора станции техобслуживания. Зарплата — от 350 тысяч рублей на руки. Работодатель ожидает от сотрудника опыт работы на станции техобслуживания не менее 3 лет, практические знания процессов работы сервисного центра. Специалист должен организовывать производственный процесс, работы сотрудников станции, контролировать выполнение плановых показателей вести отчетность и документооборот.
Далее идет вакансия стоматолога-ортодонта, которому готовы платить от 350 тысяч рублей в месяц на руки. От работника требуется высшее медицинское образование, наличие специализации, действующий сертификат по профилю. Стоматолог будет принимать пациентов по установленному графику, обеспечивать квалифицированное и своевременное обследование и составлять комплексный план лечения.
В пятерку самых высокооплачиваемых вошла вакансия senior ruby developer. Сотруднику предлагают от 350 тысяч рублей на руки. Специалист должен иметь опыт разработки на языке Ruby не менее 6 лет, знание фреймворков, таких как Ruby on Rails 9 версии 607).
Пятое место занимает вакансия F&B director/F&B менеджер. Работнику готовы платить от 300 тысяч рублей на руки. От соискателя ожидают наличие опыта работы на аналогичной позиции в гостиницах пяти звезд, знание технологии управления продажами в F&B, английский язык не ниже Intermediate. Специалист будет обеспечивать высокий уровень сервиса и удовлетворенности гостей, разрабатывать и внедрять маркетинговые инициатива, сотрудничать с отделом продаж, участвовать в инвентаризации.