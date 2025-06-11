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В Беларуси в такси внедрили онлайн-кассу для подсчета цены — что ждать белорусам

Онлайн-кассы для подсчета стоимости поездки заработают в такси в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси одобрили первую программную кассу для такси, сообщили в Министерстве финансов.

Новый инструмент — онлайн-касса станет первой программной кассой для использования в такси. Оператором допущенной к использованию в Беларуси программной кассовой системы стало издательство «Белбланкавыд».

Так, речь идет о специальной программной кассе — «Online-касса Такси версия 1.0». С помощью данного оборудования будут автоматически подсчитываться стоимости поездки в такси, обрабатываться навигационные данные и вестись работа с электронными информационными системами.

— Касса допущена к использованию с 9 июня, — прокомментировали в министерстве.

В Минфине обратили внимание, что онлайн-касса станет полноценной заменой кассовых суммирующих аппаратов, которые совмещены с таксометром.

Используя онлайн-кассу, перевозчики, которые не успевают до 1 июля доработать либо приобрести новые кассовые суммирующие аппараты, которые бы были совмещены с таксометрами, смогут продолжить работу, не нарушая требований законодательства.

Ранее Минтранс Беларуси предупредил, что водители такси должны будут заранее назвать стоимость поездки. А еще специалист объяснил, почему меняются цены на такси в Минске.

Между тем МТС сказал, как белорусам вернуться на отмененные тарифные планы.