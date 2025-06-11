Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Усть-Каменогорска оказался в центре ценового скандала

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Восточно-Казахстанской области начал расследование в отношении АО «Аэропорт Усть-Каменогорск», сообщает Zakon.kz.

Источник: airport-uk.kz

Как следует из релиза, опубликованного 11 июня 2025 года, основанием для этого послужили результаты внепланового анализа состояния конкуренции на товарном рынке розничной реализации авиатоплива за период 2022—2024 годов и январь 2025 года на территории области.

Так, в действиях АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного подпунктом 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса — в части установления и поддержания монопольно высоких (низких) цен.

«В целях получения объективных данных, подтверждающих или опровергающих наличие нарушений, начата процедура расследования», — уточнили специалисты.