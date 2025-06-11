Аэропорт Усть-Каменогорска оказался в центре ценового скандала

Как следует из релиза, опубликованного 11 июня 2025 года, основанием для этого послужили результаты внепланового анализа состояния конкуренции на товарном рынке розничной реализации авиатоплива за период 2022—2024 годов и январь 2025 года на территории области.
Так, в действиях АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного подпунктом 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса — в части установления и поддержания монопольно высоких (низких) цен.
«В целях получения объективных данных, подтверждающих или опровергающих наличие нарушений, начата процедура расследования», — уточнили специалисты.