«Авилон»: продажи автомобилей в июне могут упасть на 8% по сравнению с маем

В конкурентную борьбу включалась даже российская Lada: по данным сервиса Cargument, прямая скидка на комплектации 2024 года на лифтбэк Granta Cross выросла на 20 тысяч рублей — до 70 тысяч рублей, такая же ситуация с седаном Granta. Отечественный производитель Sollers к летнему сезону приготовил скидки до 800 тыс. рублей, но это предложение касается ограниченного числа машин 2024 года выпуска, уточнил Петров из «Авилона». Аналогичная программа есть и у концерна Chery, она касается брендов Omoda и Jaecoo,