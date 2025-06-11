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В Башкирии выдача автокредитов снизилась на 18% за месяц

В Башкирии выдача автокредитов снизилась на 18% за месяц.

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Источник: Башинформ

Выдача автокредитов в Башкирии в мае снизилась на 18% к апрелю. Объёмы займов сократились на 16%, по данным Объединённого кредитного бюро.

По предварительным данным, в прошлом месяце жителям региона выдали 2,7 тыс. автокредитов (в апреле — 3,27 тыс.) на 3,17 млрд руб. (в апреле — 3,79 млрд руб.).

Средний чек вырос — 1,18 млн руб. (ранее 1,16 млн руб.), а средний срок не изменился — 5 лет и 7 месяцев.

Полная стоимость кредита (проценты, страховки и комиссии) год назад составляла 19,8%, в мае текущего года — 21,4%.