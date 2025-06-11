В аэропорту Ташкента завершён первый этап реконструкции: внутри терминала впервые появилась зона для встречающих

Обновлённая правая часть терминала уже введена в эксплуатацию, и теперь пассажиров и встречающих встречает не только увеличенное пространство, но и улучшенная инфраструктура.
В результате реконструкции зал стал просторнее на 2 100 квадратных метров за счёт выдвижения фасада здания. Была расширена таможенная зона, установлена дополнительная багажная карусель, а также впервые создана удобная зона для встречающих внутри терминала — с посадочными местами на 120 человек.
Кроме того, рядом с терминалом построена новая подъездная полоса для автотранспорта и автобусов, организована краткосрочная стоянка на 120 машиномест и разбита зелёная зона.
«На сегодняшний день завершены работы по расширению правой части терминала. Уже завтра начнётся реконструкция левой части. Мы выбрали поэтапный формат, поскольку не имели возможности приостановить работу аэропорта. С ноября по июнь, несмотря на погодные условия и интенсивный пассажиропоток (до 200 рейсов в сутки), строительство велось без перерыва», — сообщили в отделе строительства «Uzbekistan Airports».
Также открыт краткосрочный подъезд к терминалу для такси, личного транспорта и автобусов — с возможностью остановки до 10 минут, по аналогии с зоной вылета. Это решение должно значительно упростить логистику для встречающих и снизить нагрузку на подъездные пути.
Второй этап реконструкции планируется завершить к концу 2025 года. В него войдёт установка дополнительной ленты выдачи багажа и расширение зоны для встречающих с размещением кафе, магазинов и сервисных пунктов.
Заключительный этап проекта предусматривает объединение залов прилёта и вылета в единый терминальный комплекс. Общая площадь терминала после завершения всех работ составит более 10 000 кв.м, а его пропускная способность увеличится до 2 400 пассажиров в час.