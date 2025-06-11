В аэропорту Ташкента завершён первый этап реконструкции: внутри терминала впервые появилась зона для встречающих

«На сегодняшний день завершены работы по расширению правой части терминала. Уже завтра начнётся реконструкция левой части. Мы выбрали поэтапный формат, поскольку не имели возможности приостановить работу аэропорта. С ноября по июнь, несмотря на погодные условия и интенсивный пассажиропоток (до 200 рейсов в сутки), строительство велось без перерыва», — сообщили в отделе строительства «Uzbekistan Airports».