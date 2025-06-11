Ещё один долгострой в Нижнем Новгороде готовится к сдаче

Напомним, что разрешение на возведение ЖК «Дом на Горького» было выдано ещё в 2015 году. Прежний застройщик четырежды продлевал действие документа, а потом практически остановил строительные работы. В апреле 2023 года Арбитражный суд Нижегородской области признал подрядчика банкротом. Новым застройщиком стало ООО «СЗ “Хутор”.