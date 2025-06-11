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Ещё один долгострой в Нижнем Новгороде готовится к сдаче

Нижегородские дольщики, представители областного Минстроя и Инспекции госстройнадзора посетили стройплощадку жилого комплекса «Дом на Горького».

Как создавалась новая Россия

Будущие жильцы оценили, как продвигается отделка, осмотрели квартиры и подземный паркинг. Представители компании-застройщика ООО «СЗ Хутор» отметили, что объект находится на высокой стадии готовности. Ведутся финальные работы по обустройству фасада, подключению внутренних и наружных инженерных систем. Активно завершается отделка мест общего пользования, а также благоустройство прилегающей территории.

Завершение работ намечено на конец июня. Застройщик планирует получить заключение о соответствии объекта требованиям и разрешение на ввод в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года и передать ключи дольщикам.

Напомним, что разрешение на возведение ЖК «Дом на Горького» было выдано ещё в 2015 году. Прежний застройщик четырежды продлевал действие документа, а потом практически остановил строительные работы. В апреле 2023 года Арбитражный суд Нижегородской области признал подрядчика банкротом. Новым застройщиком стало ООО «СЗ “Хутор”.