Ещё один долгострой в Нижнем Новгороде готовится к сдаче

Будущие жильцы оценили, как продвигается отделка, осмотрели квартиры и подземный паркинг. Представители компании-застройщика ООО «СЗ Хутор» отметили, что объект находится на высокой стадии готовности. Ведутся финальные работы по обустройству фасада, подключению внутренних и наружных инженерных систем. Активно завершается отделка мест общего пользования, а также благоустройство прилегающей территории.
Завершение работ намечено на конец июня. Застройщик планирует получить заключение о соответствии объекта требованиям и разрешение на ввод в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года и передать ключи дольщикам.
Напомним, что разрешение на возведение ЖК «Дом на Горького» было выдано ещё в 2015 году. Прежний застройщик четырежды продлевал действие документа, а потом практически остановил строительные работы. В апреле 2023 года Арбитражный суд Нижегородской области признал подрядчика банкротом. Новым застройщиком стало ООО «СЗ “Хутор”.