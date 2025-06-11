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В Башкирии кумыс и квас официально не признали энергетиками

В Башкирии кумыс и квас официально не признали энергетиками.

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Источник: Башинформ

В Госсобрании — Курултае Башкирии разъяснили, почему кумыс и квас не относятся к энергетикам.

По словам спикера регионального парламента Константина Толкачева, традиционные натуральные напитки не попадают под определение безалкогольных тонизирующих напитков.

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52844−2007, в тонизирующих напитках должны быть кофеин и/или экстракты растений (гуараны, матэ, женьшеня, лимонника, элеутерококка). Причем содержание кофеина должно быть не менее 0,151 мг/см3 и не более 0,4 мг/см3. Так как в квасе и кумысе перечисленных ингредиентов нет, то их нельзя отнести к энергетикам.

Следовательно, на них не распространяются ограничения по местам продажи и возрастному цензу покупателей, которые введены в Башкирии.

Напомним, Глава Башкирии подписал закон о запрете продажи безалкогольных энергетиков. Он был инициирован и принят депутатами Госсобрания — Курултая РБ, сообщал «Башинформ». Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Закон предусматривает полный запрет на реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в торговых точках, расположенных вблизи школ, университетов, учебных и лечебных заведений, театров и учреждений физической культуры и спорта. Он направлен на охрану нравственности, здоровья, прав и законных интересов населения республики, говорится в документе.