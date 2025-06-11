В Башкирии кумыс и квас официально не признали энергетиками.

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52844−2007, в тонизирующих напитках должны быть кофеин и/или экстракты растений (гуараны, матэ, женьшеня, лимонника, элеутерококка). Причем содержание кофеина должно быть не менее 0,151 мг/см3 и не более 0,4 мг/см3. Так как в квасе и кумысе перечисленных ингредиентов нет, то их нельзя отнести к энергетикам.