Красноярцам рассказали о ремонте Копыловского моста

«В 2024 году мы уже обновили проезжую часть, а в этом сезоне внимание уделим самим конструкциям моста: отремонтируем деформационные швы и заменим старые ограждения на новые. Из-за того, что нынешние швы закрытого типа, оценить их состояние стало возможным только в прошлом году, когда при асфальтировании дороги их вскрыли. После чего было приято решение об их ремонте, на эти цели в этом году было доведено порядка 100 миллионов рублей. В прошлом году отремонтировать их сразу было невозможно: отсутствовало финансирование, а также время — сроки производства работ ушли бы в зиму, что недопустимо. Новые швы будут открытого типа с резиновым компенсатором, что позволит лучше контролировать их состояние и продлить срок службы», — пояснили в УДИБ.