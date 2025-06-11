Красноярцам рассказали о ремонте Копыловского моста

Сейчас дорожники разбирают асфальтобетонное покрытие в районе деформационных швов на правой полосе движения со стороны улицы Профсоюзов по направлению к Киренского.
Участок оградили с помощью блоков. Специалисты приняли решение не останавливать движение полностью, а работать захватками по одной полосе с обеих сторон моста, перемещаясь с участка на участок. Ограничения продлятся до 26 октября.
В УДИБ сообщили, что всего запланировано 13 участков для ремонта. В частности, предстоит заменить 34 деформационных шва. Они находятся в аварийном состоянии, поэтому подрядчик вскроет дорожное покрытие для оценки состояния бетонных конструкций и последующего демонтажа.
«В 2024 году мы уже обновили проезжую часть, а в этом сезоне внимание уделим самим конструкциям моста: отремонтируем деформационные швы и заменим старые ограждения на новые. Из-за того, что нынешние швы закрытого типа, оценить их состояние стало возможным только в прошлом году, когда при асфальтировании дороги их вскрыли. После чего было приято решение об их ремонте, на эти цели в этом году было доведено порядка 100 миллионов рублей. В прошлом году отремонтировать их сразу было невозможно: отсутствовало финансирование, а также время — сроки производства работ ушли бы в зиму, что недопустимо. Новые швы будут открытого типа с резиновым компенсатором, что позволит лучше контролировать их состояние и продлить срок службы», — пояснили в УДИБ.
Отметим, в этом сезоне в Красноярске отремонтируют еще 4 мостовых сооружения: путепровод Бугач, два автомобильных моста через Качу в районе БКЗ и пешеходный мостик через реку Бугач в районе дома по улице Комбайностроителей, 7. В ближайшее время рабочие зайдут на ремонт первого объекта, где также потребуется ограничение дорожного движения.