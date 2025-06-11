Депутат Колунов: любителей срезать глушитель в автомобиле оштрафуют на крупную сумму

«Здесь результат долго себя ждать не заставит. Как всегда, в случаях, если придется платить рубль, а правонарушение сможет контролировать не только инспектор, но и камеры, нарушители быстро ощутят, что такое штраф. Заплатят раз, заплатят два, и больше нарушать не будут. По карману ударит», — уверен депутат.