Нацбанк опять продает банкноты, вызвавшие ажиотаж

МИНСК, 11 июн — Sputnik. В кассы Нацбанка Беларуси поступила новая партия памятных банкнот «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне», сообщили в пресс-службе регулятора.
В Нацбанке напомнили, что данную банкноту выпустили в обращение 31 марта текущего года тиражом в 80 тысяч экземпляров. При этом у нее необычный номинал — 80 рублей.
Эксклюзивная банкнота пользовалась большим спросом у бонистов. Перед кассами Национального банка коллекционеры выстраивались в очереди.
В пресс-службе уточнили, что банкноты можно приобрести в кассах Нацбанка в белорусской столице по адресу улица Толстого 6. Кассы работают по следующему расписанию:
- понедельник — четверг с 8.30 до 15.30.
- пятница с 8.30 до 14.30.
В предпраздничные дни время работы касс сокращается на 1 час.
Ранее председатель правления Нацбанка Роман Головченко торжественно передал два юбилейных комплекта монет и банкнот в фонды Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, которые были выпущены к 80-летию Великой Победы.