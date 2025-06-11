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Нацбанк опять продает банкноты, вызвавшие ажиотаж

Белорусские бонисты выстраивались в очереди перед кассами банка, чтобы стать обладателями эксклюзивных белорусских рублей.

Как создавалась новая Россия
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 июн — Sputnik. В кассы Нацбанка Беларуси поступила новая партия памятных банкнот «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне», сообщили в пресс-службе регулятора.

В Нацбанке напомнили, что данную банкноту выпустили в обращение 31 марта текущего года тиражом в 80 тысяч экземпляров. При этом у нее необычный номинал — 80 рублей.

Эксклюзивная банкнота пользовалась большим спросом у бонистов. Перед кассами Национального банка коллекционеры выстраивались в очереди.

В пресс-службе уточнили, что банкноты можно приобрести в кассах Нацбанка в белорусской столице по адресу улица Толстого 6. Кассы работают по следующему расписанию:

  • понедельник — четверг с 8.30 до 15.30.
  • пятница с 8.30 до 14.30.

В предпраздничные дни время работы касс сокращается на 1 час.

Ранее председатель правления Нацбанка Роман Головченко торжественно передал два юбилейных комплекта монет и банкнот в фонды Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, которые были выпущены к 80-летию Великой Победы.