Нацбанк: годовая инфляция в мае составила 7,1%

МИНСК, 11 июн — Sputnik. В мае годовой прирост потребительских цен составил 7,1%, говорится в обзоре, опубликованном на сайте Национального банка Беларуси.
Регулятор констатировал, что «потребительские цены в мае относительно апреля текущего года выросли на 0,7%».
При этом сезонные цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли на 14,4%. В апреле эта цифра была в пределах 6,6%, а в марте — 6,1%.
Базовая инфляция в мае текущего года составила в годовом выражении 7,1%. Месяцем ранее она составляла 6,6%, а в марте — 6,1%.
Регулируемые цены и тарифы за отчетный период по сравнению с прошлым годом выросли на 6,1%. В апреле этот показатель составлял — 6,2%, а в марте — 5,4%.