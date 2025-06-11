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Нацбанк: годовая инфляция в мае составила 7,1%

Сезонные цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении в Беларуси выросли более, чем на 14 процентов.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 июн — Sputnik. В мае годовой прирост потребительских цен составил 7,1%, говорится в обзоре, опубликованном на сайте Национального банка Беларуси.

Регулятор констатировал, что «потребительские цены в мае относительно апреля текущего года выросли на 0,7%».

При этом сезонные цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли на 14,4%. В апреле эта цифра была в пределах 6,6%, а в марте — 6,1%.

Базовая инфляция в мае текущего года составила в годовом выражении 7,1%. Месяцем ранее она составляла 6,6%, а в марте — 6,1%.

Регулируемые цены и тарифы за отчетный период по сравнению с прошлым годом выросли на 6,1%. В апреле этот показатель составлял — 6,2%, а в марте — 5,4%.