В БФУ имени Канта прокомментировали размер зарплаты и.о. ректора

«Указываемая в СМИ сумма не корректна, поскольку не является ежемесячной зарплатой ректора, — добавили в БФУ. — В 2024 году Максим Демин пребывал в должности и.о. ректора только 4 полных месяца. В декабре 2024 года он был премирован Министерством науки и высшего образования РФ по результатам выполнения университетом годовых показателей. Таким образом, среднемесячный заработок и.о. ректора Максима Демина в 2024 году был рассчитан с учётом премии, распределенной на 4 месяца. Размер премии, также как и уровень зарплаты, определяется Министерством науки и высшего образования РФ».