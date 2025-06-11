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В Челябинске 14 июня изменятся маршруты автобусов № 8, № 22а и № 71

Из-за VK Fest в Челябинске изменятся маршруты общественного транспорта.

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Источник: Freepik

В Челябинске на время VK Fest изменят автобусные маршруты.

Фестиваль состоится 14 июня на площади у Торгового центра. С 13:00 до полуночи закроют проезд по ближайшим улицам.

Перекрыто будет движение на участке улицы Братьев Кашириных между Краснознаменной и Кирова.

Нельзя будет проехать по Каслинской от Братьев Кашириных до Труда и по 8 Марта между улицами Кирова и Каслинской.

При этом Свердловский проспект перекрывать не будут.

Во время фестиваля автобусы станут курсировать по альтернативным маршрутам.

Автобус № 8: "Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева№.

Автобус № 22а: «ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова».

Автобус № 71: «ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина».