В Челябинске 14 июня изменятся маршруты автобусов № 8, № 22а и № 71

В Челябинске на время VK Fest изменят автобусные маршруты.
Фестиваль состоится 14 июня на площади у Торгового центра. С 13:00 до полуночи закроют проезд по ближайшим улицам.
Перекрыто будет движение на участке улицы Братьев Кашириных между Краснознаменной и Кирова.
Нельзя будет проехать по Каслинской от Братьев Кашириных до Труда и по 8 Марта между улицами Кирова и Каслинской.
При этом Свердловский проспект перекрывать не будут.
Во время фестиваля автобусы станут курсировать по альтернативным маршрутам.
Автобус № 8: "Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева№.
Автобус № 22а: «ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова».
Автобус № 71: «ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина».