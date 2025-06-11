Нацбанк Беларуси сказал о возможном изменении ставок по депозитам. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров.
— Самая основная тенденция, которую мы наблюдаем и ожидаем, что она будет только расширяться, — это разница в ставках по длинным и коротким депозитам. С учетом доступности инструментов Национального банка мы полагаем, что в ближайшее время ставки по коротким депозитам начнут постепенно снижаться и возвращаться в уровень коридора процентных ставок Нацбанка, — уточнил представитель Нацбанка Беларуси.
Егоров, говоря про длинные депозиты, отметил, что их текущий уровень приемлем, он обеспечивает спрос на депозиты национальной валюты со стороны белорусов, прежде всего долгосрочные.
Первый заместитель председателя отметил, что примерно 84% всех депозитов — это именно безотзывные на срок более одного года. Александр Егоров обратил внимание, что это устойчивая база для банков для того, чтобы проводить прежде всего инвестиционное кредитование. Он пояснил, что указанное кредитование нацелено на долгосрочный экономический рост.
Тем временем Нацбанк сказал, что «золотой» запас Беларуси достиг исторического максимума — $11 млрд.
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