Нацбанк Беларуси сказал о возможном изменении ставок по депозитам

Первый заместитель председателя отметил, что примерно 84% всех депозитов — это именно безотзывные на срок более одного года. Александр Егоров обратил внимание, что это устойчивая база для банков для того, чтобы проводить прежде всего инвестиционное кредитование. Он пояснил, что указанное кредитование нацелено на долгосрочный экономический рост.