Врачи стали самой дефицитной профессией в Новосибирске в 2025 году

Проблему подтверждают и региональные аналитики рынка труда. По их словам, наибольший кадровый голод фиксируется в государственных учреждениях, где нагрузка на персонал продолжает расти. Вместе с врачами в тройку наиболее востребованных вошли инженеры пуско-наладочных работ и специалисты пищевой отрасли. Также сохраняется высокий спрос на квалифицированные рабочие специальности.