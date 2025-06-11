В Казахстане введён учёт упущенных налогов

С 15 марта 2025 года в Казахстане вступил в силу обновлённый Бюджетный кодекс, в который включены ключевые изменения в области налогового прогнозирования и администрирования. Эти меры были приняты по итогам государственного аудита и на основании рекомендаций Высшей аудиторской палаты, передает BAQ.KZ.