В Казахстане введён учёт упущенных налогов

Среди наиболее значимых нововведений — легализация понятий «налоговый потенциал» и «налоговый разрыв», которые теперь закреплены в законодательстве:
Налоговый потенциал — это возможная сумма поступлений налогов и других обязательных платежей, включая налоговые расходы и объем ненаблюдаемой экономики.
Налоговый разрыв — разница между этим потенциалом и фактическими поступлениями в бюджет.
Как пояснили в ВАП, введение этих понятий позволит системно выявлять потери бюджета, связанные с теневой экономикой, неэффективными налоговыми льготами и администрированием.
Расчёт налогового разрыва будет осуществляться по итогам каждого отчетного года — после публикации окончательных макроэкономических показателей Бюро национальной статистики. Полученные данные войдут в Аналитический отчёт о налоговых расходах, который также предусмотрен новым кодексом.
Всего в документ включено семь крупных блоков изменений, направленных на улучшение бюджетного планирования, усиление парламентского контроля и повышение прозрачности в расходовании средств, включая активы Национального фонда.
Эксперты считают, что нововведения создадут основу для более точного прогнозирования доходной части бюджета и помогут сократить объем недополученных налогов.