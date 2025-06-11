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В Екатеринбург приехала первая партия автобусов- «гармошек»

В Екатеринбург доставили новые автобусы большой вместимости.

Как создавалась новая Россия

Первая партия новых больших автобусов в количестве 5 штук прибыла в Екатеринбург. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов.

«Добирались они своим ходом из города Волжский, где были изготовлены. Ожидаем поставку еще 10 таких машин», — уточнил Орлов.

По его словам, общественный транспорт большого класса будет курсировать по маршрутам № 49 и № 51. Оценить новые автобусы горожане смогут уже в августе.

Кроме того, в Екатеринбург должны доставить 15 трехсекционных трамваев. Поставщиком выбран Усть-Катавский вагоностроительный завод.