В Екатеринбург приехала первая партия автобусов- «гармошек»

Первая партия новых больших автобусов в количестве 5 штук прибыла в Екатеринбург. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов.
«Добирались они своим ходом из города Волжский, где были изготовлены. Ожидаем поставку еще 10 таких машин», — уточнил Орлов.
По его словам, общественный транспорт большого класса будет курсировать по маршрутам № 49 и № 51. Оценить новые автобусы горожане смогут уже в августе.
Кроме того, в Екатеринбург должны доставить 15 трехсекционных трамваев. Поставщиком выбран Усть-Катавский вагоностроительный завод.