В Омске появится новый термальный курорт — «Ачаирские Термы»

Ожидается, что «Ачаирские Термы» станут не только местом для активного отдыха, но и важным фактором, влияющим на улучшение качества жизни в регионе. Новый курорт обещает стать востребованным не только среди омичей, но и привлечь гостей из соседних регионов, формируя положительное впечатление об Омске как о городе с развивающейся и разнообразной туристической инфраструктурой. Запуск «Ачаирских Терм» планируется в июле, и с нетерпением ожидается, что этот проект привнесёт в Омск долгожданные улучшения в сфере досуга и отдыха.