В Омске появится новый термальный курорт — «Ачаирские Термы»

В июле 2025 года в Омске появится новый курорт — «Ачаирские Термы». Он будет включать в себя не только термальные источники, но и разнообразные зоны для отдыха, оздоровления и восстановления.
Проект, поддерживаемый ассоциацией активных предпринимателей «Стройподряд», создаётся с учётом самых современных тенденций в сфере досуга. В курорте предусмотрены геотермальный бассейн с минеральной водой, который будет работать круглый год, а также различные виды бань и саун. Для любителей классического пара подойдёт «Русская баня», для тех, кто предпочитает сухой жар, — «Финская сауна», а любители косметических процедур смогут насладиться процедурами в «Расуле», где применяют натуральные скрабы и маски.
Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для отдыха с семьей. Для детей на территории комплекса построят игровые площадки, где они смогут безопасно и весело провести время. Для проживания установлены комфортные модульные, а также зоны для барбекю для любителей активного отдыха на свежем воздухе. В фуд-корте, который также станет частью комплекса, посетители смогут насладиться разнообразными блюдами.
«Открытие “Ачаирских Терм” станет значимым событием для Омска и Омской области, — говорят создатели проекта. — Мы уверены, что это не только повысит туристическую привлекательность региона, но и создаст новые возможности для местных жителей, предлагая им высококачественные условия для отдыха и восстановления без необходимости покидать родной город».
Отметим, что комплекс будет способствовать внедрению культуры отдыха и оздоровления в регионе. На территории курорта, по данным авторов проекта, будут проводиться различные оздоровительные процедуры и программы, которые помогут жителям омичам улучшить физическое и эмоциональное состояние и восстановить силы.
Ожидается, что «Ачаирские Термы» станут не только местом для активного отдыха, но и важным фактором, влияющим на улучшение качества жизни в регионе. Новый курорт обещает стать востребованным не только среди омичей, но и привлечь гостей из соседних регионов, формируя положительное впечатление об Омске как о городе с развивающейся и разнообразной туристической инфраструктурой. Запуск «Ачаирских Терм» планируется в июле, и с нетерпением ожидается, что этот проект привнесёт в Омск долгожданные улучшения в сфере досуга и отдыха.