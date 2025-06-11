Новый терминал аэропорта в Краснодаре достроят в 2027 году

В настоящее время завершены монолитные работы. Специалисты приступили к строительству внутренних стен. На территории монтируют фасадные конструкции и металлокаркас, системы отопления и коммуникации. Кроме того, проводится остекление.
К концу 2025 года на объекте завершат монтаж металлоконструкций и декоративную кровлю, работы по наружным инженерным сетям. Начнется обустройство дорог и парковок.
«Параллельно строится административное здание, завершаются монолитные работы. Продолжается прокладка внешних инженерных сетей — все, что нужно для функционирования будущего аэропорта: электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление и газ», — сообщили в аэропортовом холдинге «Аэродинамика».
В 2025 году начнется и строительство пассажирского перрона площадью 193 тысячи кв. метров, 28 стоянок для воздушных судов, 3 рулежных дорожек и всей нужной инфраструктуры.