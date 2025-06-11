Камеры на газовых заправках — всё было не просто так. В Узбекистане запускают систему U-Gaz

Система уже внедрена на 424 станциях, и ещё 742 — в процессе цифровизации. Всего в стране действует 1 442 АГНКС. С 1 января 2025 года внедрение U-Gaz стало обязательным. И вот важный момент: станции, которые не подключат систему, не смогут продолжать работу — для них будут введены ограничения.