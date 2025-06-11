Камеры на газовых заправках — всё было не просто так. В Узбекистане запускают систему U-Gaz

И вот — всё встало на свои места. Сегодня стало ясно, зачем на самом деле устанавливали камеры: в Узбекистане официально запускается единая система контроля газовых заправок — U-Gaz.
Что это за система?
U-Gaz — это современная цифровая платформа, которая полностью меняет работу автогазозаправочных компрессорных станций (АГНКС). Она в режиме реального времени ведёт учёт расхода природного газа, предотвращает его незаконное использование и позволяет онлайн управлять процессами заправки.
Система U-Gaz способна автоматически проверять технические паспорта автомобилей и в случае обнаружения просроченного газового баллона немедленно уведомляет оператора. Она также отслеживает попытки заправки газа сверх установленной нормы и может блокировать процесс, если у транспортного средства истёк срок технического осмотра. Всё это позволяет значительно снизить риски аварий и несчастных случаев на заправках.
Система уже внедрена на 424 станциях, и ещё 742 — в процессе цифровизации. Всего в стране действует 1 442 АГНКС. С 1 января 2025 года внедрение U-Gaz стало обязательным. И вот важный момент: станции, которые не подключат систему, не смогут продолжать работу — для них будут введены ограничения.
Но самое интересное прозвучало в сообщении «Узэнергоинспекции»: система будет интегрирована с базами Налогового комитета и Инспекции по безопасности дорожного движения. А это уже даёт простор для будущих шагов. При желании — действительно можно будет не допускать к заправке водителей с неоплаченными штрафами и налогами.
Пока власти такого механизма не запустили, но инфраструктура готовится. Следим за развитием событий.
А пока у нас только один вопрос: а эта «умная» система решит проблему с отсутствием газа и закрытыми заправками в осенне-зимний период?