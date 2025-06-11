В Ташкентской области восстановлен пригородный автобусный маршрут от Ипподрома до Алмалыка

Автобус проходит через станцию метро «Алмазар», Ташкентскую кольцевую автодорогу, рынок Куйлюк, кольцо Рохат и далее по Ахангаранскому шоссе. По пути он следует через населённые пункты Балыкчи, Каракалпак, Уртасарай (кладбище), Дустлик и Болгали, после чего прибывает на автовокзал в Алмалыке.