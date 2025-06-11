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В Ташкентской области восстановлен пригородный автобусный маршрут от Ипподрома до Алмалыка

Vaib.uz (Узбекистан. 11 июня). Радостное событие для жителей столичной области — вновь начал работу пригородный автобусный маршрут № 1185, ранее известный как № 326. Он соединяет ташкентский вещевой рынок Чиланзар (Ипподром) с городом Алмалык. Об этом сообщил профильный телеграм-канал о городском транспорте Tashtrans.

Как создавалась новая Россия

Автобус проходит через станцию метро «Алмазар», Ташкентскую кольцевую автодорогу, рынок Куйлюк, кольцо Рохат и далее по Ахангаранскому шоссе. По пути он следует через населённые пункты Балыкчи, Каракалпак, Уртасарай (кладбище), Дустлик и Болгали, после чего прибывает на автовокзал в Алмалыке.

Поездка занимает примерно час. Интервал движения составляет около 50−60 минут. Стоимость полной поездки — 15 000 сумов, а для пассажиров, садящихся в районе Куйлюка или Рохата, проезд обойдётся в 8 000 сумов. Первый рейс отправляется из Алмалыка в 5:00 утра, последний — из Ташкента в 19:00.