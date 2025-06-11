Стармер назвал сложным вопросом идею конфискации замороженных активов РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 мая заявил, что Дания, Франция и Италия закупят оружие для Киева на €1 млрд. Он напомнил, что в этот день ЕС объявил о намерении выделить почти €1,9 млрд из замороженных активов РФ на военную поддержку киевского режима.