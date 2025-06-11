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Стармер назвал сложным вопросом идею конфискации замороженных активов РФ

Вопрос о возможной конфискации замороженных активов РФ является сложным, поскольку нужно учитывать множество противоречивых факторов. Об этом 11 июня сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Источник: AP 2024

«Это вопрос, который рассматривается. Но это сложный вопрос. Есть много противоречивых факторов, которые необходимо учитывать при принятии решений», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в настоящее время власти Британии введут переговоры с союзниками по данному вопросу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 мая заявил, что Дания, Франция и Италия закупят оружие для Киева на €1 млрд. Он напомнил, что в этот день ЕС объявил о намерении выделить почти €1,9 млрд из замороженных активов РФ на военную поддержку киевского режима.

Позднее канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил, что в новый пакет может войти положение о возможности распоряжаться замороженными активами РФ в Европе.