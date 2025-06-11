В Омске отремонтировали популярный аттракцион

В Советском парке вновь будет доступен для посетителей известный аттракцион после проведения работ по обновлению. Согласно информации, предоставленной администрацией городских парков, с завтрашнего дня, 12 июня, «Вихрь» снова будет принимать гостей в Советском парке. Ранее аттракцион был временно закрыт для проведения ремонтных и модернизационных работ.