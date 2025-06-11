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В Омске отремонтировали популярный аттракцион

Аттракцион «Вихрь» вновь заработает в Советском парке.

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Источник: администрация Омска

В Советском парке вновь будет доступен для посетителей известный аттракцион после проведения работ по обновлению. Согласно информации, предоставленной администрацией городских парков, с завтрашнего дня, 12 июня, «Вихрь» снова будет принимать гостей в Советском парке. Ранее аттракцион был временно закрыт для проведения ремонтных и модернизационных работ.

В настоящее время все необходимые работы завершены, и «Вихрь» успешно прошел тестовый запуск. В целях обеспечения безопасности и удобства посетителей были произведены замена всех компонентов аттракциона и обновление внешнего вида карусели.

Стоит напомнить, что в летний период аттракционы парка работают с 11:00 до 21:00.