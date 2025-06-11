Нацбанк сообщил о повторном появлении банкнот по 80 рублей в Беларуси

В сообщении сказано, что в кассы Нацбанка поступила новая партия памятных банкнот номиналом 80 рублей «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне». Купить указанные банкноты можно в Минске по улице Толстого, 6. С понедельника по четверг кассы будут работать с 08.30 до 15.30, а в пятницу — с 08.30 до 14.30. В пресс-службе напомнили, что указанная банкнота была выпущена в обращение 31 марта 2025 года. Ее тираж составляет 80 000 штук.