Нацбанк сообщил о повторном появлении банкнот по 80 рублей в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Национального банка.
В сообщении сказано, что в кассы Нацбанка поступила новая партия памятных банкнот номиналом 80 рублей «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне». Купить указанные банкноты можно в Минске по улице Толстого, 6. С понедельника по четверг кассы будут работать с 08.30 до 15.30, а в пятницу — с 08.30 до 14.30. В пресс-службе напомнили, что указанная банкнота была выпущена в обращение 31 марта 2025 года. Ее тираж составляет 80 000 штук.
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