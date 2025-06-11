Более 100 млрд рублей акцизов перечислил филиал крупнейшей пивоваренной компании в бюджет Самарской области

Пивоваренный завод «Балтика-Самара» озвучил данные о налоговых отчислениях в бюджет Самарской области. За годы присутствия в регионе компания пополнила его казну более чем на 100 млрд рублей.
Заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк побывал на площадке завода и поздравил коллектив компании с юбилеем со дня ее основания.
«От имени губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, от Правительства региона и от себя лично поздравляю руководство и весь коллектив крупнейшей в стране пивоваренной компании “Балтика” с 35-летием со дня ее основания, — обратился к присутствующим Павел Финк. — Уже 22 года компания успешно работает на территории Самарской области, является системообразующим предприятием, входит в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков региона и возглавляет рейтинг экспортеров напитков».
Зампред областного правительства, курирующий перерабатывающую промышленность, также вручил почетные грамоты сотрудникам предприятия.
Завод продолжает динамичное развитие: в его модернизацию будет вложено более 2 млрд рублей. В первую очередь, инвестиции планируется направить на обновление производств и реализацию стратегии развития собственных брендов продукции.
«Для нас юбилейная дата — это еще одна возможность отметить вклад компании и сотрудников в развитие пивобезалкогольной отрасли и регионов присутствия наших заводов. Исторически пивовары занимали особое место в общественной и экономической жизни Самарской области, и наша компания является достойным продолжателем этих традиций, развивая технологический, кадровый потенциал отрасли, являясь стратегически важным предприятием для региональной экономики», — подчеркнул директор завода Олег Рукин.
В Самарской области компания работает с 2003 года. В этом же году стартовало сотрудничество с Самарским государственным техническим университетом, где начали подготовку специалистов бродильных производств. Завод также является одним из родоначальников промышленного туризма в регионе.
Благоприятный инвестклимат в регионе создается в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».
Также для инвесторов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов окажут содействие в выборе площадки, подборе мер поддержки и быстром запуске инвестпроекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.
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