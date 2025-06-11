Более 100 млрд рублей акцизов перечислил филиал крупнейшей пивоваренной компании в бюджет Самарской области

«От имени губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, от Правительства региона и от себя лично поздравляю руководство и весь коллектив крупнейшей в стране пивоваренной компании “Балтика” с 35-летием со дня ее основания, — обратился к присутствующим Павел Финк. — Уже 22 года компания успешно работает на территории Самарской области, является системообразующим предприятием, входит в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков региона и возглавляет рейтинг экспортеров напитков».