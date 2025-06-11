В Ростове на год раньше сроков открыли детский стационар

Ремонт завершили на целый год раньше срока. В просторных и светлых помещениях теперь работают педиатрическое, психоневрологическое и нейрореабилитационное отделения, оборудованы кабинеты физиотерапии, залы лечебной физкультуры и детская поликлиника. Для приёма пациентов предусмотрено 26 ставок врачей, 23 ставки среднего медперсонала и четыре инструктора ЛФК — набор сотрудников продолжается.