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В Ростове на год раньше сроков открыли детский стационар

После капитального ремонта на базе КДЦ «Здоровье» в Ростове заработал обновлённый детский стационарный комплекс. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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Источник: соцсети

Ремонт завершили на целый год раньше срока. В просторных и светлых помещениях теперь работают педиатрическое, психоневрологическое и нейрореабилитационное отделения, оборудованы кабинеты физиотерапии, залы лечебной физкультуры и детская поликлиника. Для приёма пациентов предусмотрено 26 ставок врачей, 23 ставки среднего медперсонала и четыре инструктора ЛФК — набор сотрудников продолжается.

Центр получил современное диагностическое и реабилитационное оборудование, а врачи используют передовые методики, чтобы быстро ставить диагноз и помогать детям вернуться к активной жизни. Все услуги оказываются бесплатно по программе ОМС.