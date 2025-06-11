В Сочи под снос готовят порядка 60 самостроев

В Сочи насчитывается около 60 жилых домов, признанных незаконно построенными и подлежащих сносу. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак в интервью «BFM Краснодар».
По данным омбудсмена, в этих зданиях проживает свыше 7 тысяч человек. Среди них — семьи с детьми, пожилые люди и обычные граждане.
Сергей Мышак подчеркнул, что вопрос с жителями самостроев требует глубоких изменений на федеральном уровне. По его мнению, необходимо детально проработать механизмы защиты базовых жилищных прав граждан, оказавшихся в подобных ситуациях. Он отметил, что, несмотря на активное решение проблемы обманутых дольщиков в регионе, тема самовольного строительства по-прежнему остаётся актуальной.
Только с начала этого года в Сочи было зафиксировано 80 случаев незаконного строительства — это на 11% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Напомним, что в Сочи завершили расследование уголовного дела против четверых застройщиков, обвиняемых в обмане дольщиков. В УВД курорта уточнили, что они получили от граждан порядка 22 миллионов рублей, но строить так и не начали, а средства потратили по своему усмотрению. В итоге люди потеряли деньги и остались без жилья. В случае подтверждения вины застройщиков судом, им грозит до 10 лет тюрьмы.