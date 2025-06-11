В Сочи под снос готовят порядка 60 самостроев

Напомним, что в Сочи завершили расследование уголовного дела против четверых застройщиков, обвиняемых в обмане дольщиков. В УВД курорта уточнили, что они получили от граждан порядка 22 миллионов рублей, но строить так и не начали, а средства потратили по своему усмотрению. В итоге люди потеряли деньги и остались без жилья. В случае подтверждения вины застройщиков судом, им грозит до 10 лет тюрьмы.