ВБ прогнозирует для Молдовы в 2025 году самый слабый в регионе экономический рост

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Молдова в нынешнем году зарегистрирует самый низкий экономический рост в регионе Европы и Центральной Азии, такие данные содержит опубликованный во вторник отчет Всемирного банка (ВБ).
Финансовый институт прогнозирует рост ВВП в рыночных ценах лишь на 0,9% ВВП Молдовы, это на три процентных пункта ниже январских оценок, но совпадает с апрельскими прогнозами.
На 2026 году рост предполагается в 2,4%, что ниже предыдущего прогноза в 4,5%, а в 2027 году — 4,4%.
Для соседней Румынии, к примеру, на текущий год рост ВВП прогнозируется на 1,3%, для Украины, где идет вооруженный конфликт, — на 2%.
В отличие от Молдовы, экономический рост в регионе усилится до 2,4% в следующем году, несмотря на сложный глобальный контекст. Оценка глобальной экономики также была снижена до 2,3% на фоне высоких торговых пошлин и геополитической неопределенности.
Напомним, ранее Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Молдовы на 2025 год — с 3,8% до 0,9%, а на 2026 год — с 4,2% до 2,8%. А МВФ прогнозирует, что экономика Молдовы в текущем году вырастет всего на 0,6% — это самый низкий показатель среди стран региона.
В 2024 году экономический рост в Молдове составил 0,1% вместо ожидаемых 2,8%.