ВБ прогнозирует для Молдовы в 2025 году самый слабый в регионе экономический рост

Напомним, ранее Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Молдовы на 2025 год — с 3,8% до 0,9%, а на 2026 год — с 4,2% до 2,8%. А МВФ прогнозирует, что экономика Молдовы в текущем году вырастет всего на 0,6% — это самый низкий показатель среди стран региона.