В Омске станет меньше автобусных маршрутов

Департамент транспорта сообщил о сокращении количества автобусов на ряде маршрутов, сообщает Город55.
Всего изменения затронут 14 маршрутов, на которых выпуск подвижного состава уменьшится на 1−3 автобуса. Полностью прекратят свою работу маршруты № 28 (площадь Победы — микрорайон Прибрежный) и № 32 (Бархатовой — железнодорожный вокзал).
Причиной изменений стало ежегодное снижение транспортной активности населения в летний период, связанное с началом массовых отпусков и каникул в учебных заведениях. По данным департамента, за последнюю отчетную неделю объем перевозок снизился на 6 865 пассажиров (4,5%) по сравнению с аналогичным периодом мая 2025 года.
Высвободившиеся автобусы большого класса будут направлены на маршруты, ранее обслуживаемые автобусами среднего класса. Конкретные изменения по маршрутам департамент пока не раскрывает, однако подчеркнул, что работа по оптимизации пассажирского транспорта продолжается на постоянной основе.
Особое внимание было уделено сохранению текущего количества автобусов на популярных маршрутах, таких как № 25 и № 77.
Также стоит отметить, что с 1 июля ожидается повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте как при оплате банковскими картами, так и наличными средствами. Напомним, что частные перевозчики уже повысили тарифы в декабре 2024 года.
Департамент транспорта призывает омичей внимательно следить за изменениями в расписании и быть готовыми к новым условиям работы общественного транспорта.