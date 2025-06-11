Когда запустят скоростную электричку из Минска в аэропорт? В «Великом камне» назвали дату

По его словам, этот проект «долго обсуждался» и сейчас находится на стадии формирования финансирования.
Коротеев сообщил, что дорога будет проложена через «Великий камень», а произойдёт это не раньше 2028−2029 годов. Он объяснил информагентству БелТА, что в прошлом году проходили общественные обсуждения, а в этом уже решили приступить к строительству.
«…Мы как парк определённые мероприятия планируем сделать. Сроки реализации — до 2028−2029 годов, когда пойдут первые составы», — пообещал Кирилл Коротеев.
Маршрут и инфраструктура.
Планируется, что электричка будет отходить от центрального ж/д вокзала Минска, после чего пойдёт вдоль автодороги М2, рядом с Курганом Славы. Далее — по прямой до аэропорта с остановкой в «Великом камне». Специалист подчеркнул: строительство придётся вести «с нуля»: прокладывать пути, платформы и инфраструктуру — поэтому ожидание полноценного запуска требует нескольких лет.
К слову, в 2019 году власти уже обсуждали проект железнодорожного сообщения «Минск — аэропорт». Изначально его планировали завершить к 2025 году, с маршрутами через Городище и «Великий камень». Расчётную стоимость оценивали примерно в 150 млн долларов.
В 2021 году проект получил официальный статус, предусматривающий электропоезда Stadler и 32‑минутный маршрут. При этом сроки неоднократно откладывались — вплоть до 2027 года из-за вопросов с финансированием и строительством.