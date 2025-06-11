В Беларуси перестал показывать ещё один телеканал. В чём причина?

Причину такого решения национальный оператор связи не объяснил, но намекнул, что канал работал в тестовом режиме.
Речь идёт о Bridge TV Deluxe, который, по информации «Белтелекома», был доступен на 87-й кнопке. До 9 июня здесь транслировали музыку разных жанров: от классики до инди и джаза. Отметим также, что Bridge TV Deluxe работал в круглосуточном режиме.
Что ещё пропало из эфирной сетки?
Помимо этого, с 29 мая «Белтелеком» прекратил вещание сразу пяти ТВ-каналов, а именно:
Сапфир«(находился на 51-й кнопке), “Кинеко” (находился на 53-й кнопке), “Синема” (“Космос ТВ”) (находился на 28-й кнопке), Start Air (находился на 57-й кнопке), Start World (находился на 58-й кнопке).
Причиной прекращения трансляции стало то, что каналы вещали в тестовом режиме, то есть временно. Ждать ли их возвращения в будущем, в «Белтелекоме» не уточнили.