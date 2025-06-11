В Беларуси перестал показывать ещё один телеканал. В чём причина?

Речь идёт о Bridge TV Deluxe, который, по информации «Белтелекома», был доступен на 87-й кнопке. До 9 июня здесь транслировали музыку разных жанров: от классики до инди и джаза. Отметим также, что Bridge TV Deluxe работал в круглосуточном режиме.