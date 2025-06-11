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В Беларуси перестал показывать ещё один телеканал. В чём причина?

В пресс-службе «Белтелекома» сообщили о прекращении трансляции телеканала, который ранее был доступен в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

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Причину такого решения национальный оператор связи не объяснил, но намекнул, что канал работал в тестовом режиме.

Речь идёт о Bridge TV Deluxe, который, по информации «Белтелекома», был доступен на 87-й кнопке. До 9 июня здесь транслировали музыку разных жанров: от классики до инди и джаза. Отметим также, что Bridge TV Deluxe работал в круглосуточном режиме.

Что ещё пропало из эфирной сетки?

Помимо этого, с 29 мая «Белтелеком» прекратил вещание сразу пяти ТВ-каналов, а именно:

Сапфир«(находился на 51-й кнопке), “Кинеко” (находился на 53-й кнопке), “Синема” (“Космос ТВ”) (находился на 28-й кнопке), Start Air (находился на 57-й кнопке), Start World (находился на 58-й кнопке).

Причиной прекращения трансляции стало то, что каналы вещали в тестовом режиме, то есть временно. Ждать ли их возвращения в будущем, в «Белтелекоме» не уточнили.