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Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период

Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие овощей в межсезонье.

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Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие на прилавках овощей и фруктов в межсезонье, сообщила пресс-служба президента.

Так, белорусским лидером подписан указ об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд (№ 232 от 11 июня 2025-го). Цель документа заключается в обеспечении стабильности на потребительском рынке страны и наличия в торговых объектах плодоовощной продукции, особенно в межсезонье.

В частности, указ определил механизм, которым торговым сетям будут предоставляться кредиты на льготных условиях, чтобы вносить аванс за 30% плодоовощной продукции, закладывающейся по госзаказу под потребности торговли. Эти кредиты можно будет брать в белорусских рублях с уплатой процентов за пользование в размере 3% годовых.

Еще указ обяжет поставщиков обеспечивать торговым сетям поставки плодоовощной продукции. А торговые сети, в свою очередь, должны будут обеспечивать ее наличие в магазинах в межсезонье.

— За невыполнение данных обязанностей предусматривается административная ответственность, — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее власти заявили, что торговые сети Беларуси должны вносить предоплату за овощи и фрукты.

А еще мы писали, что популярные фруктовые соки запрещены к продаже в Беларуси. И популярные оливки и маслины из Испании запретили продавать в республике. Также сушеная и вяленая рыба из РФ попала под запрет в Беларуси из-за консервантов.