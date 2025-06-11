Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период

Президент Беларуси Александр Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие на прилавках овощей и фруктов в межсезонье, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусским лидером подписан указ об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд (№ 232 от 11 июня 2025-го). Цель документа заключается в обеспечении стабильности на потребительском рынке страны и наличия в торговых объектах плодоовощной продукции, особенно в межсезонье.
В частности, указ определил механизм, которым торговым сетям будут предоставляться кредиты на льготных условиях, чтобы вносить аванс за 30% плодоовощной продукции, закладывающейся по госзаказу под потребности торговли. Эти кредиты можно будет брать в белорусских рублях с уплатой процентов за пользование в размере 3% годовых.
Еще указ обяжет поставщиков обеспечивать торговым сетям поставки плодоовощной продукции. А торговые сети, в свою очередь, должны будут обеспечивать ее наличие в магазинах в межсезонье.
— За невыполнение данных обязанностей предусматривается административная ответственность, — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее власти заявили, что торговые сети Беларуси должны вносить предоплату за овощи и фрукты.
А еще мы писали, что популярные фруктовые соки запрещены к продаже в Беларуси. И популярные оливки и маслины из Испании запретили продавать в республике. Также сушеная и вяленая рыба из РФ попала под запрет в Беларуси из-за консервантов.