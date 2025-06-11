Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период

В частности, указ определил механизм, которым торговым сетям будут предоставляться кредиты на льготных условиях, чтобы вносить аванс за 30% плодоовощной продукции, закладывающейся по госзаказу под потребности торговли. Эти кредиты можно будет брать в белорусских рублях с уплатой процентов за пользование в размере 3% годовых.