Мерц: 18-й пакет антироссийских санкций могут принять на следующей неделе

«Могу сказать, я благодарен, что вчера Европейская комиссия представила предложения по 18-му пакету санкций. И если все пойдет по плану, то он будет принят уже на следующей неделе», — сказал Мерц на совместной встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине.