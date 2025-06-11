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Мерц: 18-й пакет антироссийских санкций могут принять на следующей неделе

Канцлер ФРГ также заявил, что «Россия представляет угрозу безопасности по обе стороны Атлантики».

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе может быть утверждён 18-й пакет ограничительных мер, которые планируется ввести против России. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Могу сказать, я благодарен, что вчера Европейская комиссия представила предложения по 18-му пакету санкций. И если все пойдет по плану, то он будет принят уже на следующей неделе», — сказал Мерц на совместной встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине.

По его словам, в Вашингтоне также ведётся работа по подготовке возможных мер со стороны Конгресса и администрации. Канцлер ФРГ также заявил, что «Россия представляет угрозу безопасности по обе стороны Атлантики».

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС может коснуться как нефтяного, так и атомного секторов России. В рамках 18-го по счёту пакета предлагалось запретить использование газопроводов «Северный поток» и снизить предельную цену на российскую нефть. Эти меры разрабатывались Европейской комиссией с целью усилить давление на Москву.