Росстат: уровень бедности в России снизился в первом квартале 2025 года

В России в первом квартале 2025 года уровень бедности населения снизился до 8,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«В первом квартале 2025 года черта бедности была установлена на уровне 16 621 рубля. 8,1% жителей страны имели доходы ниже этого уровня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество людей, живущих за чертой бедности, уменьшилось на 1,5 процентных пункта», — отмечается в сообщении.
Снижение уровня бедности было вызвано несколькими факторами. В частности, рост доходов населения был обусловлен увеличением заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности. Также свою роль сыграли социальные пособия.
Ранее по данным Росстата стало известно, средний размер пенсионных выплат в России достиг 23 229 рублей, что на 11,7% превышает показатель годичной давности. В феврале 2025 года выплаты составили 23 229 рублей.