Росстат: уровень бедности в России снизился в первом квартале 2025 года

«В первом квартале 2025 года черта бедности была установлена на уровне 16 621 рубля. 8,1% жителей страны имели доходы ниже этого уровня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество людей, живущих за чертой бедности, уменьшилось на 1,5 процентных пункта», — отмечается в сообщении.