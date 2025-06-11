Развитие рынка цифровых активов и биржевой торговли. Что предлагает Нацбанк

«Сейчас оперативно необходимо делать регуляторику для развития рынка цифровых активов, что очень актуально на данный момент. Национальный банк взял на себя определенную инициативу в этой части, разработаны уже проекты определенных указов Президента в части развития рынка цифровых активов. Мы уже в этих документах предусматриваем определение организации, которая занимается цифровыми активами, какие у нее регуляторные требования будут. Задача — не зажать, а наоборот, чтобы рынок быстро начал развиваться. Соответственно биржи тоже будут здесь задействованы. Самое главное — это будет платформа или инструмент для того, чтобы быстрее развивать этот сегмент организованной торговли», — рассказал Андрей Картун.