Развитие рынка цифровых активов и биржевой торговли. Что предлагает Нацбанк

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун на Международном биржевом форуме рассказал о том, что Нацбанк предлагает для развития рынка цифровых активов и биржевой торговли в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Биржа — это организованная форма торговли, начал с азов Андрей Картун. «С точки зрения того, как вращаются деньги, то, конечно, государство заинтересовано в том, чтобы как можно больше цивилизованных форм торговли развивалось в стране. Это прозрачное движение денег, товаров, нет никаких серых схем, все субъекты идентифицированы. Напомню, что на биржах работают профессиональные участники торгов, они аттестовываются, простых людей там не бывает», — пояснил он.
На форуме спикеры отмечали необходимость более активно развивать инструменты в самой биржевой торговле для инвестирования, отметил Андрей Картун. «Нас с точки зрения и Национального банка, и правительства интересует больше всего вот эта составляющая — инструменты так называемых длинных денег. Важно определить, что можно предложить юридическим и физическим лицам, чтобы они помимо традиционных инструментов, таких как депозиты, могли вкладывать свои деньги в развитие биржевой торговли», — заметил он.
В этом году, например, Белорусская валютно-фондовая биржа запустит так называемую интернет-площадку для торговли ценными бумагами. Сейчас вопрос уже возникает о том, чтобы придать импульс развитию рынка ценных бумаг, подчеркнул зампредседателя.
«Сейчас оперативно необходимо делать регуляторику для развития рынка цифровых активов, что очень актуально на данный момент. Национальный банк взял на себя определенную инициативу в этой части, разработаны уже проекты определенных указов Президента в части развития рынка цифровых активов. Мы уже в этих документах предусматриваем определение организации, которая занимается цифровыми активами, какие у нее регуляторные требования будут. Задача — не зажать, а наоборот, чтобы рынок быстро начал развиваться. Соответственно биржи тоже будут здесь задействованы. Самое главное — это будет платформа или инструмент для того, чтобы быстрее развивать этот сегмент организованной торговли», — рассказал Андрей Картун.
Если в стране будет развиваться достаточно большое количество инструментов, то в жизнь воплотиться классическая формула экономической теории — инвестиции равно сбережения, считает он. «Это очень удобный и быстрый способ инвестирования и получения дополнительного дохода», — заключил он. -0-