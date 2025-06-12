Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 12 июня

В Национальном банке установили курсы валют на 12 июня 2025 года, четверг. Так, уменьшены курс доллара и курс евро, а увеличен курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 12 июня, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9842 белорусского рубля, 1 евро — 3,4127 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7892 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в среду, 11 июня, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос. Ощутимее при этом в сторону уменьшения скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара уменьшен на 0,0073 белрубля, курс евро потерял 0,0024 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0004 белрубля.
А еще мы писали, что популярные фруктовые соки запрещены к продаже в Беларуси. И популярные оливки и маслины из Испании запретили продавать в республике.