Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против двух банков КНР

В документах отмечается, что указанные банки подозреваются в участии в обработке транзакций и предоставлении экспортного финансирования для сделок, позволяющих Москве обходить действующие торговые запреты. При этом агентство не называет конкретные названия банков, которые могут попасть под санкции.