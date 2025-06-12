Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против двух банков КНР

Евросоюз планирует ввести ограничительные меры против двух китайских банков, которые, как утверждается, содействовали России в обходе антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы, оказавшиеся в его распоряжении.
Согласно предложению, европейским финансовым учреждениям может быть запрещено проводить какие-либо операции с этими региональными банками, расположенными недалеко от китайско-российской границы. Ограничения будут направлены на блокировку каналов, через которые, по мнению ЕС, осуществляется поддержка российской внешней торговли.
В документах отмечается, что указанные банки подозреваются в участии в обработке транзакций и предоставлении экспортного финансирования для сделок, позволяющих Москве обходить действующие торговые запреты. При этом агентство не называет конкретные названия банков, которые могут попасть под санкции.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что введенные Европейским союзом санкции против России разрушают всю Европу и Венгрию в частности.