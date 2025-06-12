Российские граждане могут претендовать на пенсию в 32 тысячи рублей: как добиться такой выплаты

Россияне могут получать пенсии в размере 32 тысяч рублей. Для этого нужно перешагнуть определенный порог ежемесячных доходов. Так, претендовать на пенсию в 32 тысячи рублей могут те, кто получают зарплату не менее 100 тысяч рублей. С таким уведомлением обратилась член Совфеда Ольга Епифанова, пишет РИА Новости.