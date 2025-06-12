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Российские граждане могут претендовать на пенсию в 32 тысячи рублей: как добиться такой выплаты

Совфед: россияне могут получать пенсию в размере 32 тысяч рублей.

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Источник: Комсомольская правда

Россияне могут получать пенсии в размере 32 тысяч рублей. Для этого нужно перешагнуть определенный порог ежемесячных доходов. Так, претендовать на пенсию в 32 тысячи рублей могут те, кто получают зарплату не менее 100 тысяч рублей. С таким уведомлением обратилась член Совфеда Ольга Епифанова, пишет РИА Новости.

По ее словам, в 2025 году такой заработок принесет 4,34 пенсионных коэффициента. Государственные выплаты формируются из ИПК и фиксированной выплаты, напомнила член Совета Федерации. В 2025 году стоимость одного пенсионного коэффициента равняется 145,69 рубля. Далее всё зависит от зарплаты россиянина.

«Чтобы при подсчете размера пенсии превратить ИПК в рубли, их общее количество умножается на стоимость одного коэффициента, которая, в свою очередь, определяется ежегодно постановлением правительства РФ», — уточнила Ольга Епифанова.

По данным Соцфонда, госслужащие в России в среднем получают пенсию в 36,2 тысячи рублей. Статистика учитывает сотрудников федеральных структур.