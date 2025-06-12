Цифры в платежках по ЖКУ с июля станут больше: к чему готовиться россиянам

По ее словам, платежи увеличат с первого июля. Их размер будет зависеть от региона проживания. По уточнению аналитика, почти во всех областях рост составит свыше 10%. Эксперт напомнила, что Минэкономразвития прогнозировал повышение тарифов на 5,4% в 2026 году, однако сейчас в Министерстве заявили о росте на 9,8%.