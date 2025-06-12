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Цифры в платежках по ЖКУ с июля станут больше: к чему готовиться россиянам

Аналитик Чуркина предупредила об увеличении платежей за ЖКУ в среднем на 11,9%

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Россияне с июля начнут тратить больше. Это связано с повышением платежей за жилищно-коммунальные услуги. Они вырастут примерно на 11,9%. С таким оповещением обратилась аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, платежи увеличат с первого июля. Их размер будет зависеть от региона проживания. По уточнению аналитика, почти во всех областях рост составит свыше 10%. Эксперт напомнила, что Минэкономразвития прогнозировал повышение тарифов на 5,4% в 2026 году, однако сейчас в Министерстве заявили о росте на 9,8%.

«В последующие годы нагрузка на граждан будет продолжать расти более низкими, но существенными темпами», — уточнила Наталья Чуркина.

По словам депутата Александра Якубовского, в Северной Осетии платежи по ЖКУ станут выше на 19,1%. В Челябинской области рост тарифов составит около 18%.