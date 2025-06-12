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Новый завод кремниевых сплавов строят в Карагандинской области

АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Завод по выпуску кремниевых сплавов в Карагандинской области планируют запустить в сентябре, заявили в акимате региона.

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Источник: Пресс-служба акима Карагандинской области

Строительство первой очереди, по словам гендиректора компании Qaragandy Power Silicon Талгата Макаева, уже завершается.

Планируем в сентябре полностью ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Здесь на СЭЗ «Сарыарка» в перспективе будет создана полная производственная цепочка, начиная с добычи кварца, — кремниевый кластер.

рассказал он

В планах компании запустить четыре печи мощностью свыше 95 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции составят около 63 млрд тенге ($124 млн), будет создано порядка 500 новых рабочих мест.