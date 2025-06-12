Новый завод кремниевых сплавов строят в Карагандинской области

Строительство первой очереди, по словам гендиректора компании Qaragandy Power Silicon Талгата Макаева, уже завершается.
Планируем в сентябре полностью ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Здесь на СЭЗ «Сарыарка» в перспективе будет создана полная производственная цепочка, начиная с добычи кварца, — кремниевый кластер.
В планах компании запустить четыре печи мощностью свыше 95 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции составят около 63 млрд тенге ($124 млн), будет создано порядка 500 новых рабочих мест.