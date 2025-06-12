Toyota оставила россиянам только старые авто

Toyota пока не собирается возвращаться на рынок в России.
Toyota Tsusho Corporation официально опровергла сведения о возобновлении продаж новых автомобилей марки Toyota на российском рынке. Там подчеркнули, что такие планы в настоящее время отсутствуют. Об этом рассказали в компании автопроизводителя.
«[Информация о возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в РФ] не соответствует действительности. На сегодняшний день планов [по возобновлению продаж новых автомобилей марки Toyota] нет», — заявили в Toyota Tsusho Corporation. Их заявление приводит РИА Новости.
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Toyota прекратила официальные продажи новых автомобилей в России в 2022 году после введения санкций. В марте 2025 года СМИ сообщали о секретной встрече представителей Toyota Motor с российскими дилерами, на которой обсуждалась возможность возвращения компании на рынок при изменении внешнеполитической ситуации. На фоне аналогичных шагов других японских брендов в 2025 году появились сообщения о продаже новых автомобилей Toyota через дилерские сети, однако позже корпорация не подтвердила эти сведения.