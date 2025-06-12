Toyota оставила россиянам только старые авто

Toyota прекратила официальные продажи новых автомобилей в России в 2022 году после введения санкций. В марте 2025 года СМИ сообщали о секретной встрече представителей Toyota Motor с российскими дилерами, на которой обсуждалась возможность возвращения компании на рынок при изменении внешнеполитической ситуации. На фоне аналогичных шагов других японских брендов в 2025 году появились сообщения о продаже новых автомобилей Toyota через дилерские сети, однако позже корпорация не подтвердила эти сведения.