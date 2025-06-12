Россиянам сказали, каким будет налог на доходы по вкладам в 2025 году

«Налогообложение доходов по вкладам осуществляется только в том случае, если сумма дохода по вкладам (проценты по ним) превысила результат, полученный по формуле: 1 млн руб. * наибольшее значение ключевой ставки Банка России на 1 число на 1 число каждого месяца 2025 года. Если ключевая ставка в 2025 году не будет повышаться, то независимо от её понижения, в расчёт будет приниматься значение 21%, т.к. именно оно будет наибольшим из тех, что мы увидели на 1 число каждого месяца 2025 года», — объяснил эксперт.