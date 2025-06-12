Россиянам сказали, каким будет налог на доходы по вкладам в 2025 году

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru рассказал, каким будет налог на доходы по вкладам в 2025 году.
Эксперт подчеркнул, что налогом облагается только сумма выплаченных по нему процентов.
«Налогообложение доходов по вкладам осуществляется только в том случае, если сумма дохода по вкладам (проценты по ним) превысила результат, полученный по формуле: 1 млн руб. * наибольшее значение ключевой ставки Банка России на 1 число на 1 число каждого месяца 2025 года. Если ключевая ставка в 2025 году не будет повышаться, то независимо от её понижения, в расчёт будет приниматься значение 21%, т.к. именно оно будет наибольшим из тех, что мы увидели на 1 число каждого месяца 2025 года», — объяснил эксперт.
Этот налог, как подчеркнул Балынин, нужно будет уплатить до 1 декабря 2026 года. До 1 декабря 2025 года уплачивается налог по доходам, полученным с вкладов в 2024 году.
Экономист уточнил, что за 2024 год не облагается доход по вкладам, если он не превысил 210 тысяч руб.
«Если гражданин получил доход по банковским вкладам в 2024 году, например, в размере 255 298 ₽, то налог нужно заплатить только с разницы между этой суммой и 210 000 ₽ Соответственно, расчёт НДФЛ будет выглядеть следующим образом: (255298−210000) * 0,13 = 45298 * 0,13 = 5 889 рублей», — рассказал Балынин.
Экономист добавил, банки уже передали ФНС России информацию о выплаченных гражданам процентах по вкладам в 2024 году. ФНС России самостоятельно выполнит расчёты и включит в уведомление о налогах, которые гражданам нужно уплатить до 01 декабря 2025 года.
Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил, что к началу 2026 года планируется упростить процедуру оформления налогового вычета на портале «Госуслуги» для недвижимости и транспорта.