Казахстан открыл хаб с выходом на Европу и Китай

Церемонию открытия посетили аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, руководство фонда «Самрук-Казына», «КТЖ», а также представители порта Ляньюньган (КНР), АО «Актауский морской торговый порт» и международные партнёры.
Пропускная способность хаба — 66 тыс. контейнеров в год.
География маршрутов: Китай, Кавказ, Турция, Европа, Средняя Азия.
Проект реализован: KTZ Express + Ляньюньган + Актауский порт.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно давал конкретные поручения по развитию транспортно-логистической сферы с использованием выгодного географического положения страны. В их числе, важно использование возможностей Мангистауского края — дара природы. Запускаемый сегодня контейнерный хаб — наглядная демонстрация конкретной реализации поручений Президента. Данный проект является важным шагом, который увеличит экономический и стратегический потенциал Казахстана в сфере транспорта и логистики. Кроме того, это создаст новые рабочие места в Мангистауской области и даст толчок развитию экономики. Мы хотели бы поблагодарить граждан, которые изначально взяли на себя инициативу в этом вопросе и способствовали его скорейшему завершению. Уверен, что новый объект будет работать на благо страны», — отметил аким области Нурдаулет Килыбай.
Первый этап проекта уже завершён: получен 100-тысячный контейнер из Китая, началась отладка инфраструктуры. Хаб обеспечит быстрый и устойчивый выход на международные рынки, повысит привлекательность Казахстана как транзитной державы.
Председатель совета директоров АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов подчеркнул, что проект усиливает позиции Казахстана в глобальной логистике и станет примером для будущих международных инициатив.