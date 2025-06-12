Крупнейший японский автопроизводитель опроверг слухи о возобновлении продаж в России

Японская компания Toyota Tsusho Corporation опровергла появившуюся ранее информацию о возобновлении продаж новых автомобилей в России.
«Информация о возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России не соответствует действительности», — говорится в ответе японского автогиганта агентству РИА Новости.
Там также заявили, что у компании пока отсутствуют планы по возобновлению продаж новых машин на российском рынке.
Отметим, что на прошлой неделе российские СМИ сообщили о якобы возобновившихся продажах в РФ новых автомобилей Toyota. В информации говорилось, что к возобновлению продаж имеет отношение компания Toyota Tsusho Corporation, входящая в группу автоконцерна Toyota.
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